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"Sigortacılıkta 2. çeyrekte artan kârlar yalancı bahar"

Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyon başkanı Taner Çağatay, Covid-19 pandemisi sürecinde, sokağa çıkma ve seyahat yasaklarının etkisiyle hasarlarda yaşanan önemli ölçüde düşüşlerin, sigorta şirketleri karlarında yarattığı artışları "yalancı bahar" diye nitelendirdi.

13.07.2020 16:20 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:24

Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyon başkanı Taner Çağatay, Covid-19 pandemisi sürecinde, sokağa çıkma ve seyahat yasaklarının etkisiyle hasarlarda yaşanan önemli ölçüde düşüşlerin, sigorta şirketleri karlarında yarattığı artışları "yalancı bahar" diye nitelendirdi.

DHA'nın, pandemi sürecinde sigorta sektöründeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Çağatay, "Ülkemizi ve tüm dünyayı tehdit altına alan pandemi süreci sigorta şirketleri için fırsat mı oldu? Bu konu çokça merak ediliyor. Sigorta sektöründe yaşananları branş bazında değerlendirmek gerekir" dedi.

Bu konuda öncelikle büyük bir kesimi ilgilendiren "kasko ve trafik branşı"nın incelenmesinin gerektiğinin altını çizen Çağatay, "Pandemi kısıtlamaları ve zaman zaman uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla trafikteki rahatlamadan dolayı kasko, trafik, sağlık, ferdi kaza branşlarında yaşanan hasarlar düştü" diye anımsattı ve ekledi: "Sağlık branşlarında aciliyeti olmayan on binlerce ameliyat ve tedaviler ertelendiği için sigorta şirketlerinin karlılık rekoru kırabileceği akıllara geliyor. "Bilindiği gibi salgın hastalıklar (pandemi) sağlık sigortalarında kapsam dışı olmasına karşın, sigorta şirketleri Covid-19'un teşhis ve tedavisini iyi niyet, jest ödemesi altında kapsam içine aldı."Sektördeki genel faaliyetler bazında sigorta şirketlerinin ikinci çeyrekte karlılık açıklayacaklarını vurgulayan Çağatay, "Ancak, bu bir 'yalancı bahar' olabilir" dedi.Aynı zamanda Çağatay Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü olan Çağatay, bu çerçevede sigorta ana şirketleri ile görüşmeler yaptıklarını vurguladı ve ekledi: "Sigorta şirketleri de, ikinci çeyrekteki karları 'yalancı bahar' olarak gördüklerini söylüyorlar ve bu yalancı baharın üçüncü ve dördüncü çeyreklerde son bulacağını söylüyorlar."Ayrıca, salgın başladığında döviz kuru ile şu anki döviz kuru arasındaki fark hasar maliyetlerini artırdı. Tabi en önemli konu kısıtlamaların kalması ile sürücülerin ağırlıklı olarak toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine kendi özel araçlarını kullanacak buda kazaların artış göstereceği endişesini doğuruyor."Reasürans şirketlerinin de Covid-19 pandemisi sürecinde dünya genelinde, bazı sigorta branşlarında primlerini revize etmeye başladıklarına da dikkat çeken Çağatay, "Özellikle yönetici sorumluluk ve siber saldırı sigortalarında limitlerini düşürdüler ya da primlerde çok büyük artışla revize etmeye başladılar" dedi ve bunun da sigorta şirketlerinin maliyetlerini artırdığını ve bu nedenle karlılıkları aşağıya çektiğini vurguladı ve ekledi: "Başımıza bu tür kötü olaylar geldiği zaman hemen sigortamız var mı sorusu aklımıza geliyor. Şunu bir kez daha hatırlatmakta yarar vardır: Sigorta kara gün dostudur." (Fotoğraflı)

 


Kaynak: DHA

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