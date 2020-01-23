Sığırcıkların dansı izleyenlere görsel şölen yaşattı
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Sığırcıkların dansı izleyenlere görsel şölen yaşattı

Tekirdağ'da gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.

23.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:49
Sığırcıkların dansı izleyenlere görsel şölen yaşattı

'da gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.

Kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru semalarında uçtu.

Bir çatıdan diğerine konan sığırcık kuşlarının ahenkli hareketlerini kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydetti.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen doğal gösteri, havanın kararmasıyla son buldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sığırcıkların dansı izleyenlere görsel şölen yaşattı
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