"Sıfır Atık Projesi" kapsamında Mardin geneli okullar arası 'Atık Pil Yarışması'nda dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri takdim edildi

NUSAYBİN, MARDİN (Habermetre) - Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, "Sıfır Atık Projesi" Mardin geneli Okullar arası 'Atık Pil Yarışması'nda dereceye giren okul ve öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamından Nusaybin Belediyesi önemli çalışmalara imza atıyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği (TAP) tarafından düzenlenen Atık Pil yarışmasına Mardin geneli tüm okullar katıldı. Belediye Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü'nün organizesinde ilçedeki okullar Mardin'de yapılan yarışmada ilk dört sırada yer alarak büyük başarı gösterdi.

Başarılı okul için Oğuzhan İlkokulunda ödül töreni düzenlendi. Okul Müdürü Şehmus İlhan ile Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şehmus Bilteki'in açılış ve proje hakkındaki açıklamalarından sonra konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Sıfır Atık Projeleri kapsamından Nusaybin'in önemli yol kat ettiğini bildirdi. Kayabaşı, "Belediye olarak önemli projeler üretiyoruz. Okullarda Sıfır Atık Projeleri üzerinde durmamızın sebebi ise yavrularımıza bu bilinci vermektir. Çocuklarımıza israfı önleme bilinci vereceğiz. Ben inanıyorum bu projelerle motivasyonumuz daha da artacak. Bu vesileyle projede yer alan ve başarı gösteren okullarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra yarışmada birinci olan Oğuzhan İlkokulu, İkinci olan Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesi, Üçüncü olan Necip Ali Nizamettinoğlu Anadolu Lisesi ve dördüncü olan Cumhuriyet İlkokuluna Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Abdullah Yılmaz

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