Şiddetli yağmur ve doludan demir gölgelik çöktü
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Dolu Yağışı, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa

Şiddetli yağmur ve doludan demir gölgelik çöktü

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece geç saatlerde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

01.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:26
Şiddetli yağmur ve doludan demir gölgelik çöktü

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece geç saatlerde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bir inşaat ofisinin önünde bulunan demir gölgelik çöktü, olayda yaralan olmazken, altındaki otomobilde maddi hasarlar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesinde gece geç saatlerde şiddetli yağmur ve ardından dolu yağışı etkili oldu. Bir inşaat ofisinin önünde bulunan demir gölgelik yağış yüküne dayanamayıp çöktü. Gece geç saatlerde yaşanan olayda yararlanan olmazken, gölgelik altında bulunan otomobilde maddi hasar oluştu.

Ofis sahibi Veysel Zorlu, "Büyük bir afetten kurtulduk, Allah'ım esirgemiş" dedi. Zorlu, "Akşam yağmur ve doludan dolayı yazıhanemizin önündeki şadırvanımız çöktü. Çökme sebebiyle can kaybı yok, fakat maddi hasarımız var. Araçlarımız altındaydı. Salgın sebebiyle, bu afet dolayısıyla Allah'ım daha engine düşürmesin. Buna da şükrediyoruz" diye konuştu.

Göçen gölgelik işçiler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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