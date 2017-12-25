Şiddete Uğrayan Zabıta Personeli İçin İbb Önünde Eylem

KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)'na bağlı Tüm Bel-Sen İstanbul 5 Nolu Şube üyeleri, geçtiğimiz günlerde İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin şiddetine uğrayan zabıta personeli için basın açıklaması yaptı. Karali, olayın medyaya yansımasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aşkanı Mevlüt Uysal tarafından görevden uzaklaştırılmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.



İBB önündeki basın açıklaması sırasında "Baskılar bizi yıldıramaz", "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek", "Emekçiye kalkan eller kırılsın" sloganları atıldı. Açıklamayı okuyan Zabıta Başkomiseri ve Tüm Bel-Sen 5 Nolu Şube Hukuk Sekreteri Mehmet Bilici, özetle şunları söyledi:



"Emekçi düşmanı yöneticilik zihniyeti, İBB'de taşeron olarak işe alınıp zabıta memuru olarak çalıştırılan bir emekçinin belediye otoparkında fiziki şiddete varan insanlık dışı muameleye maruz kalmasına kadar varmıştır. Birçok basın organına yansıdığı üzere, İBB Zabıtra Daire Başkanı Tayfun Karali, kendisine bağlı çalışmakta olan bir zabıta çalışanına belediye otoparkında önce sözlü hakarette bulunmaya başlamış, bununla da yetinmeyerek dövmeye varacak düzeyde fiziki şiddette bulunmuştur.



Taşeron olarak herhangi bir iş güvencesi olmadığı için zabıta çalışanı arkadaşımız, işini kaybetme korkusuyla maruz kaldığı söz konusu bu insanlık dışı muameleye herhangi bir cevap vermemiş ancak sonrasında yaşadığı psikolojik ve fiziki tramvaya dayanamayıp bayılarak yere düşmüştür. Ambulansla hastaneye kaldırılan zabıta çalışanı, burada darp raporu almıştır.



Hayatın her alanında çalışanların böyle bir insanlık dışı muameleye maruz kalmasını kınıyor, sorumlular hakkında sadece göstermelik soruşturmalar veya geçici görevden almalar şeklinde değil, en ağır yaptırımın uygulanması gerektiğini belirtiriz."



