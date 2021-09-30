Şiddet uygulayan sevgilisini bıçaklayan Nezahat tutuklandı - Haberler
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Şiddet uygulayan sevgilisini bıçaklayan Nezahat tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel
Şiddet uygulayan sevgilisini bıçaklayan Nezahat tutuklandı

BURSA'da, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Kadir Durmaz'ı (43) bıçaklayarak, ağır yaralayan Nezahat Atalay (35), mahkemece tutuklandı.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Kadir Durmaz'ı (43) bıçaklayarak, ağır yaralayan Nezahat Atalay (35), mahkemece tutuklandı. Atalay'ın, savcılık ifadesinde, "Bana yumruk attı. Burnumu kırdı. Kendimi korumak, onu korkutmak için bıçağı aldım. Üzerime gelince istem dışı kendisini yaraladım" dediği öğrenildi.

Olay, dün sabah, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 207'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Durmaz, birlikte yaşadığı Nezahat Atalay'ın eve geç gelmesine sinirlenip, vurmaya başladı. Kaçmaya çalışan Atalay, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) butonuna basarak, polisten yardım istedi. Mutfaktan bıçak alan Atalay, Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı. KADES ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Atalay'ı gözaltına alırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Durmaz ise kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Durmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

'AMACIM, KENDİMİ KORUYUP ONU KORKUTMAKTI'

Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Nezahat Atalay'ın, ifadesinde, "Beni kıskanıyordu. Bana bir anda yumruk attı. Burnum kanadı. Üzerime gelince ekmek bıçağını aldım. Amacım, kendimi koruyup, onu korkutmaktı. Üzerime tekrar gelince istem dışı kendisini bıçakladım. Çok üzüldüm" dediği öğrenildi.

Nezahat Atalay, çıkarıldığı mahkemece 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.


Şiddet uygulayan sevgilisini bıçaklayan Nezahat tutuklandı

Şiddet uygulayan sevgilisini bıçaklayan Nezahat tutuklandı

Şiddet uygulayan sevgilisini bıçaklayan Nezahat tutuklandı

Şiddet uygulayan sevgilisini bıçaklayan Nezahat tutuklandı

Şiddet uygulayan sevgilisini bıçaklayan Nezahat tutuklandı

Şiddet uygulayan sevgilisini bıçaklayan Nezahat tutuklandı

Şiddet uygulayan sevgilisini bıçaklayan Nezahat tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri
Nezahat, şiddet uygulayan sevgilisini baçıkladı

Nezahat, şiddet uygulayan sevgilisini baçıkladı
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Haber: Şiddet uygulayan sevgilisini bıçaklayan Nezahat tutuklandı - Haberler
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