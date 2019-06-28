Şanlıurfa'da 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklardan bunalan bazı vatandaşlar, gölgelik alanlara sığındı. Hava sıcaklığının 42 derece olduğu kentte halk serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki parkları ve yeşil alanları tercih etti. Kentteki bazı çocuklar ise süs havuzlarında, kırsal mahallelerdekiler de tehlikeye aldırmadan sulama kanallarında serinledi.

Kaynak: AA