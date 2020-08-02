Sıcak hava korona virüsü unutturdu
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Sıcak hava korona virüsü unutturdu

Sıcak hava korona virüsü unutturdu Anadolu'nun plajı Savcılı'da vatandaşlar serinlemek için hem sosyal mesafeyi hem de maskeyi unuttu İç Anadolu bölgesinin halk plajı olarak bilinen Savcılı Plajı'nda Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğunlukta, vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymadı.

02.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 02.08.2020 13:08

Sıcak hava korona virüsü unutturdu

Anadolu'nun plajı Savcılı'da vatandaşlar serinlemek için hem sosyal mesafeyi hem de maskeyi unuttu

KIRŞEHİR - İç Anadolu bölgesinin halk plajı olarak bilinen Savcılı Plajı'nda Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğunlukta, vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymadı.

Sosyal mesafe ve maske kullanımının hiçe sayıldığı bölgede halk göle girdi, mangal yaptı, aileler için ayrılan kamelyalar da serinlemeye çalıştı. Sıcak havaların etkisi ile bunalan vatandaş göle girip piknik yaparken bölgeye ilk defa gelen Hayru Nisa Köseömür, Savcılı plajına ilk defa geldiklerini bölgenin mesire alanı olarak çok güzel olduğunu söyledi. Sıcak havanın etkisi ile Ankara'dan Kırşehir'e geldiğini ifade eden Mustafa Gözcü de, sosyal mesafeye plaj alanı çevresinde uyulmadığını anlattı. Gözcü, "Sosyal mesafeyi plaj çevresinde görmedim. Sosyal mesafe ile birlikte maske takan insanlarda yok. Hastalığa karşı ya meydan okuyor ya da sosyal mesafe kuralını bilmiyoruz" dedi. Arkadaşlarının tavsiyesi ile bölgeyi tercih eden İbrahim Demir, kendisinin de kurallara uymadan sosyal mesafeyi ihlal ederek insanlarla iç içe olduğunu belirtti. Plajda görevlilerin sürekli girişlerde ve anons sistemi ile mesafe uyarısı yaptığı alanda insanların evlerinde gibi davranmalarını isteyen plaj görevlisi Orhan Kaya, "insanlar evlerinde nasıl davranıyorsa bölgede de aynı şekilde davranmalı ve sosyal mesafeyi korumalı" ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların artması ile göle akın eden ve bayram tatilini de fırsat bilen Kırşehirliler ile birlikte çevre illerden de gelen çok sayıda vatandaş, suyun tadını çıkartıp kumsalda da güneşlenmeyi tercih etti. Kırşehir'e 65, Kırıkkale'ye 80 ve Ankara'ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı plajı özellikle yaz mevsiminde ve hafta sonları beklenenin üzerinde ilgi görüyor. Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba'daki Hirfanlı Baraj Göleti, Kırşehir ve çevredeki illerden serinlemek için gelenlerin uğrak yeri haline gelirken 3 kilometre sahili ile de Akdeniz bölgesini aratmayan görsel bir güzelliğe sahip.

Sıcak hava korona virüsü unutturdu

Kaynak: İHA

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