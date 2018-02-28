Sibel Can'ın Bakmadığı Anneannesi Hayata Gözlerini Yumdu

Sibel Can'ın bakmadığı iddia edilen anneannesi hayatını kaybetti. Sibel, anneannesi ve dayısının oturduğu evi satışa çıkarmıştı.

SİBEL CAN'IN ANNEANNESİ EVSİZ KALMIŞTI

Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre; Sibel Can, Karagümrük'teki mallarını satışa çıkarmıştı. Alzheimer hastası olan anneannesi ve dayısı da evsiz kalmıştı. Zor günler geçiren Sibel Can'ın anneannesi evsiz kalınca oğulları ve kızlarında değişimli olarak kalmaya başlamıştı Anneanne, hayatını kaybetti.