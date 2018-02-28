Sibel Can'ın Bakmadığı Anneannesi Hayata Gözlerini Yumdu
Ünlü şarkıcı Sibel Can, alzheimer hastası anneannesi ve dayısının oturduğu evi satışa çıkararak büyük vefasızlık yapmıştı. Sibel'in bakmadığı anneannesi vefat etti.
Sibel Can'ın bakmadığı iddia edilen anneannesi hayatını kaybetti. Sibel, anneannesi ve dayısının oturduğu evi satışa çıkarmıştı.
SİBEL CAN'IN ANNEANNESİ EVSİZ KALMIŞTI
Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre; Sibel Can, Karagümrük'teki mallarını satışa çıkarmıştı. Alzheimer hastası olan anneannesi ve dayısı da evsiz kalmıştı. Zor günler geçiren Sibel Can'ın anneannesi evsiz kalınca oğulları ve kızlarında değişimli olarak kalmaya başlamıştı Anneanne, hayatını kaybetti.
YORUMLAR (78)
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Bunlar vefasız değil bu ve bunun gibilere değer verenlere vefasız bunlar Paranın köleleriCevap Yaz Yayından Kaldır
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eee sibelin bi şarkısı vardı bu devırde kimse sultan deyil padisah deyil diye eee sibel sende ne sultan nede padisahsin birgün allah seninde cezani verirCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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40 yıl beleş oturmuş Sibel''in evinde Dayısı ile daha ne. . . anneannesi evsiz kalınca oğulları ve kızlarında değişimli olarak kalmaya başlamış işte. Dayınıza verin hadi bir ev. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sibel şöyle bir jartiyer giysende gözümüz şenlenseCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hemen kızıp kınıyoruz. . . belki bakmaya yüzü yoktu ne bilcez :DCevap Yaz Yayından Kaldır