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Shinji Kagawa, Beşiktaş, Zaragoza, İspanya, Spor

Shinji Kagawa: Beşiktaş'a gitmeyi hiç istememiştim

Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'a kiralanan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Shinji Kagawa, kariyerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Zaragoza'da oynamaktan çok memnun olduğunu söyleyen Kagawa, geçen sezon Beşiktaş'a transfer olmayı istemediğini itiraf etti.

09.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:26
Shinji Kagawa: Beşiktaş'a gitmeyi hiç istememiştim

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ta top koşturan şimdi ise İspanya 2. Lig takımlarından Real Zaragoza'da forma giyen Shinji Kagawa, The Athletic'e özel açıklamalarda bulundu.

Kagawa'nın açıklamaları şu şekilde;

"FERGUSON BENİ İSTİYORDU"

Manchester United'ın beni istediğini ilk duyduğumda, Liverpool, Arsenal ve Dortmund'dan daha büyük olduğunu düşündüm. Dortmund'da mutluydum ama Manchester United'da oynamak istedim. Sir Alex Ferguson ile havaalanında buluştum ve bana ne istediğini söyledi. Beni istiyordu ve benim şampiyon takımın içinde olmamı istiyordu.

"EN BÜYÜK SÜRPRİZ VAN PERSIE'YDİ"

Manchester United'da en büyük sürpriz, Robin van Persie'nin gelmesiydi. Tüm soyunma odası şaşırmıştı. Harika oyuncularımız vardı, iyi olduğumuzu biliyordum ve Robin gibi bir oyuncunun gelmesi de herkesi daha da motive etmişti. İngiltere'deki en iyi golcü olmuştu ve onu ezeli bir rakipten almıştık. Tekrar şampiyon olmak için hazırdık.

"MANU'DA OYUNCULAR DAHA İYİYDİ"

Bire bir karşılaştırdığımızda, Manchester'daki oyuncular daha iyiydi ama Dortmund'da bir takım olarak oynuyorduk. Manchester'da, dünyanın en büyük isimleri vardı. Rooney, Van Persie, Giggs, Nani. Scholes kariyerini bitiriyordu ama yine de iyi durumdaydı. İdmanlarda top kapma oynuyorduk ve Scholes hiçbir zaman ortaya geçmezdi çünkü top kaybetmezdi. Hiçbir zaman. Giggs, Scholes'tan daha yaşlıydı, neredeyse 40 yaşındaydı ama hızlı ve yetenekliydi. Tam bir profesyoneldi. Ferdinand, Vidic ve Evra, dünyanın en iyi 3 defans oyuncusu da bizdeydi.

"VAN GAAL BENİMLE KONUŞTU"

Sonra 2 yılda 4 teknik adam değişti. 25 yıldır aynı teknik direktör ile çalışan bir takıma katıldım ve bir anda Moyes, Giggs ve Van Gaal ile çalışıp, yollar ayrıldı. Brezilya'daki Dünya Kupası'nda da iyi oynayamadım, en kötü takımlardan biriydik ve elendik. Belki MANU'da devam edebilirdim ancak sonra Angel di Maria ve Radamel Falcao geldi. Bu da benim durumumu daha kötüye götürdü. Van Gaal bana, 'Shinji, benim takımımda daha önce oynadığın kadar süre alamayacaksın' dediğinde, ayrılmak için doğru zaman olduğunu anlamıştım.

"DORTMUND'DA DERS ÇIKARDIM"

Dortmund'a geri döndükten sonra çok iyi ve çok kötü zamanlarım oldu. Manchester'daki kötü zamanlarımdan ders çıkardım.

"IŞİD OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK"

Uzun bir patlama sesi geldi. Marc Bartra'nın çok kötü yaralandığını gördük. DEAŞ olduğunu düşündük ama bir kişinin işi çıktı. Birbirimize kenetlendik ve kupayı kazanacağımızı söyledik. O anları hiçbir zaman unutmam.

"KLOPP BENİ ÇOK İYİ TANIYORDU"

Jürgen Klopp bana, yeterince oynamadığımı söyledi. Beni çok iyi tanıyordu ve iyi olmadığımı biliyordu. Stilimin İspanya'ya uygun olduğunu söyledi.

"BEŞİKTAŞ'I İSTEMEMİŞTİM"

Sonra 6 aylığına Beşiktaş'a gittim. Aslında Beşiktaş'a gitmeyi hiç istememiştim.

"DAHA 30 BİLE OLMADAN..."

İspanya'ya 2. lige giderken düşüncem, daha 30 yaşında bile olmadan 2. ligde olmanın doğru olup olmadığıydı. Başka bir ligde, 1. ligde olabilirdim. Olabilecek en yüksek ligde oynamak istiyordum. İspanya'da oynamış birçok oyuncuyla konuştum. Bana, İspanya 2. Ligi'nin diğer birçok ligin 1. liginden iyi olduğunu söylediler.

"ZARAGOZA HARİKA"

Zaragoza, 2. ligde yer alan 1. lig takımı gibi. Harika bir statları ve müthiş bir geçmişleri var. Ayrıca 1. lige çıkmak için de gerçekten istekliler.

Shinji Kagawa: Beşiktaş'a gitmeyi hiç istememiştim

Haberin Videosu:

Zaragoza'lı Shinji Kagawa: Beşiktaş'a gitmeyi hiç istememiştim

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Haber Yorumları (2)
AD: hahahahaha
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KARTAL NADO: yolu açık olsun da , siteniz , hele ki ön yüzü ile berbat olmuş bence. . dilerseniz kararınızı bir daha gözden geçirin, eski hali çok daha iyidi sanki. . .
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