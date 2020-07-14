SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül: Sanayicimizin yanındayız
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SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül: Sanayicimizin yanındayız

SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Kaymos Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret sonra mobilya sektörünün temsilcileri ile bir araya gelen Hasgül, istihdama yönelik firmalara devlet desteğinden bahsederek Devletin her daim üreticinin yanında olduğunu belirtti.

SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül: Sanayicimizin yanındayız
14.07.2020 20:24 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:27

SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, önce Kaymos Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Akabinde mobilya sektörünün Temsilcileri ile bir araya geldi.

Hasgül, hiç kimsenin Devletin kurumları üzerinden, hele hele SGK üzerinden birilerini tehdit edemeyeceğini ve buna asla müsamaha göstermeyeceğini belirterek, sektör temsilcilerine bir çok konu hakkında bilgiler verdi.

Mobilya sektörünün temel sorun yaşadıkları konuların masaya yatırıldığı toplantıda SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, istihdama yönelik firmalara devlet desteğinden de bahsederek Devletin her daim üreticinin yanında olduğunu belirtti.

Suriyeli işçilerin istihdamı ve bu anlamda devlet desteğinin detaylandırıldığı toplantıda, Kıdem tazminatı'da gündeme gelerek, iş veren kesiminin yükünün hafifletilmesi gerektiği de vurgulandı.

SGK İl Müdürü Hasgül sektör temsilcilerine, işten çıkan veya çıkarılan işçiler ile arabuculuk aracılığı ile anlaşılmasını tavsiye etti. Hasgül pandemi sürecinde Kovid-19 hastalığına yakalanmanın, meslek veya iş kazası statüsü olarak değerlendirilmediğini de belirtti.

Kayseri'nin en önemli STK'sı özelliğini taşıyan Kaymos Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği, mobilya sektörünün çatı kuruluşu olduğunu kaydeden Kaymos Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise firmaların kalifiye eleman bulmakta zorlandığını ve bu konuda devletin yetkili organlarından destek beklediklerini söyledi…

KİGEP NEDİR?

Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı, "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS) ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında uygulanan destek programıdır.

2011'den bu yana Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye gelmek zorunda kalan geçici koruma altındaki Suriyeliler ile Türk vatandaşlarının işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmayı, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine ve güçlendirmelerine destek olmayı amaçlayan programla, kayıtlı istihdamın artırılması hedeflenmektedir. Program, Alman Kalkınma Bankası (KfW) aracılığıyla Almanya Federal Hükümeti tarafından finanse edilmekte ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ilgili sosyal ortaklar ile yakın işbirliği içinde yürütülmektedir. Programın uygulama süreçlerini SGK, Strateji Geliştirme Başkanlığı yürütmektedir. Destekten kimler yararlanabilir? Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin ve Şanlıurfa illerinden birinde kayıtlı işyeri olan işverenler, İlave istihdam edeceği Suriyeli işçi ve yanında halen çalışmakta olan ya da işe alacağı Türk işçi için destek ödemesi alabilecektir.

Yanlarında çalışan Suriyeli işçi sayısı kadar Türk işçi için başvuru yapabilecektir. Her işveren en fazla 10 Suriyeli ve 10 Türk vatandaşı için destek alabilecektir.

DESTEĞİN KAPSAMI NE KADARDIR?

1.545 geçici koruma altındaki Suriyeli ve 1.545 Türk vatandaşı için işverene 6 ay süreyle aylık 1.000 TL tutarında destek ödemesi ve 1.530 Suriyeli çalışanın çalışma izni ücretleri 457,1 TL olarak bir defaya mahsus karşılanacaktır. Çalışma izni ve destek ödemesi için belirlenmiş olan miktarlar 2020 yılı için geçerlidir.

Program kapsamında sağlanacak olan 1.000 TL tutarında destek Devlet tarafından sağlanan diğer istihdam teşviklerine ilave olarak verilecektir.

NASIL YARARLANILABİLİR?

İşveren, iş ve sosyal güvenlik mevzuatında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde çalıştırdığı Suriyeli ve Türk işçiler için Programa başvuru yapabilir. Programdan faydalanmak için Suriyeli ve Türk işçi sayıları eşit veya Suriyeli işçi sayısı Türk işçi sayısından fazla olmalıdır.

Çalıştırılan kişilerin tam zamanlı olarak (haklı gerekçeler istisna olmak üzere en az 20 gün üzerinden sigorta primi yatırılarak) istihdam edilmesi ve primlerinin tam ödenmesi gerekmektedir.

İşverenin destekten yararlanması için şartlar nelerdir ve destek ödemesi nasıl yapılacaktır?

Destekten yararlanmak için işverenlerin, İstihdam ettiği kişileri kesintisiz çalıştırması, Sosyal güvenlik primlerini ödemesi ve SGK'ya borcunun olmaması gerekmektedir.

Hak edilen destek ödemesi işverenin (şirket veya şahıs işletmesi) Vakıfbank'ta bulunan veya yeni açtıracağı hesabına söz konusu primler ödendikten 60 gün sonra aktarılacaktır.

İşverenler destekten ne kadar süre boyunca yararlanabilir?

İşverenler, Program kapsamında en fazla 6 aya kadar destek ödemesi alabilecektir.

Destek kapsamında ödenecek ödemeler değişebilir mi?

Destek miktarı 6 ay boyunca değişmeyecek ve asgari ücretteki artıştan etkilenmeyecektir.

Desteğe başvuru nasıl yapılır?

SGK internet adresinde (www.sgk.gov.tr) yer alan KİGEP https://uyg.sgk.gov.tr/AvrupaBirligiveDisIliskilerProjePortali/KigeppBasvuru/ home.xhtml?faces-redirect=true bağlantısına tıklanır.

Bağlantı, başvuru sahibini e-devlet uygulamasına yönlendirir. Bilgiler doldurularak web başvurusu tamamlanır.

Web başvurusu yapıldıktan sonra, ön kayıt başvurusu için hak kazanıldığı işverene telefonla bildirildiğinde, SGK İl Müdürlüklerindeki Proje Ofisine gelmeden önce işverenin çalıştırmak istediği Suriyeli/ler için çalışma iznine başvuru yapması gerekmektedir. Çalışma izni başvuruları için izlenecek adımlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Çalışma izni başvurusu yapıldığına dair belge ile birlikte SGK İl Müdürlüklerindeki Proje Ofisine başvurularak ön kayıt işlemi tamamlanır. Çalışma izinlerinin alınmasından sonra gerekli evraklar hazırlanarak Proje Ofisine başvurulur, kesin kayıt tamamlandıktan sonra sözleşme imzalanır.

Destek hangi durumlarda sonlandırılır?

KİGEP'in amacı, kayıtlı çalışma kültürünün geliştirilmesi ve işverenlerin sosyal güvenlikle ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin teşvik edilmesidir. Dolayısıyla programdan faydalanan işverenlerin sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin SGK'ya olan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda, bu işverenlerin program sebebiyle oluşacak alacakları SGK'ya olan borçlarına mahsup edilecektir. SGK, faydalanıcıların söz konusu borçlarını süresinde ödememesi halinde yapılacak mahsuplaşmalar sonunda faydalanıcının programdan çıkarılması hakkını saklı tutar.

Ayrıca, Suriyeli veya Türk işçilerin, sistemden alınan veriler sonucu sigortalılık durumlarının sona erdiği ve/veya işyeri ziyaretleri sonucunda fiilen işyerinde çalışmadığı tespit edilirse destek ödemeleri kesilir.

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