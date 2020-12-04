SGK İl Müdürü Kaya: "Yapılandırma fırsatını değerlendirin"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

SGK İl Müdürü Kaya: "Yapılandırma fırsatını değerlendirin"

04.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:32
SGK İl Müdürü Kaya:

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaretinde konuşan SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun birçok avantajı beraberinde getirdiğini belirterek, ilgili mükelleflerin 'fırsattan yararlanmaları' çağrısında bulundu.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaretinde konuşan SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun birçok avantajı beraberinde getirdiğini belirterek, ilgili mükelleflerin 'fırsattan yararlanmaları' çağrısında bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Ünal Kaya, ziyaretinde 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında açıklamalarda bulundu. Ünal Kaya yaptığı açıklamada, çıkan kanun gereğince 2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; sigorta primlerinin, Genel Sağlık Sigortası primlerinin, işsizlik sigorta primlerinin, 31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezalarının, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacakların, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primlerinin, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer'ileri, 5510/Ek-5, Ek-6'ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primlerin ve 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacakların yapılandırma kapsamında olduğunu söyledi.

Son başvuru 31 Aralık

Yapılandırma kapsamındaki alacakların, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı (Yİ-ÜFE) ile güncelleneceğini belirten Ünal Kaya, "Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01 Mart 2021'e kadar ödemek gerekmektedir. 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30 Nisan 2021'e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının ise, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir" dedi.

Kaya ayrıca, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/ SGM'ye 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerini belirtti.

"Birçok avantajı var"

Açıklamasında yapılandırmanın birçok avantajının da olduğuna vurgu yapan Kaya, başvuruların ise, e-devlet, e-sigorta kanallarıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM ve SGM'ye, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini söyledi. Kaya ayrıca, yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırmanın bozulacağını da sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

SGK Müdürü Kurt'tan borçlara yapılandırma çağrısı
SGK Müdürü Kurt'tan borçlara yapılandırma çağrısı
Karatay'da yapılandırma fırsatı
Karatay'da yapılandırma fırsatı
Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek
Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Hulusi Akar Osman Kavala Mustafa Şentop
Magazin Yıldız Tilbe Demet Akalın Emel Müftüoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Erol Bulut Okan Buruk Ozan Tufan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Uefa İzmir Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SGK İl Müdürü Kaya: "Yapılandırma fırsatını değerlendirin" - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 12:49:24. #1.14#
title