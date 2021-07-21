Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
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Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'dan Antalya'ya seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Diyarbakır'dan Antalya'ya seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevlerin otobüsü sarmadan yolcuların tahliye edilmesi olası faciayı önledi.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Yeni Otogar önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır'dan Antalya'ya Kurban Bayramı tatili için yolcularını alan 21 AE 101 plakalı otobüs seyir halinde iken aniden yandı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs yol üstünde durarak yolcularını tahliye ettikten sonra çevredekilerin yardımıyla bagajları boşalttı. Arka kısmında başlayan yangın otobüsü sarmadan tahliye edilmesi büyük bir faciayı önlerken yolcular kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin yangın tüpüyle müdahalesi yeterli gelmezken, bu sırada yanan araçta bir patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan araç söndürüldü.

Öte yandan güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatılırken, trafiğe kapanan yol açıldı, hurdaya dönen otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı
Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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