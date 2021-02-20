Seydişehir protokolü, Kovid- 19 aşısı oldu
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Seydişehir protokolü, Kovid- 19 aşısı oldu

20.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:44
Seydişehir protokolü, Kovid- 19 aşısı oldu

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan sağlık personeli tarafından Kaymakam Erdoğan ve Belediye Başkanı Tutal'a yeni tip koronavirüs aşısının ilk dozu yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşılama takvimindeki sıraya göre ilk doz aşılarını olduklarını kaydetti.

Tutal, "İlçemizde yeni tip koronavirüs ile mücadele içerisinde rehavete kapılmadan süreci kontrollü bir şekilde yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Tedbirlerimizi elden bırakmadığımız sürece güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Benim hemşehrilerimden ricam sırası gelen herkesin aile sağlığı merkezlerimizden ve hastanelerimizden randevu alarak aşılarını yaptırmalarıdır. Bu vesileyle pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek canla başla çalışan, görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Aydın Erdoğan da "Aşılama çalışmaları ve tedbirlere riayet ederek bu salgından kurtulacağız. Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu aşı takvimi çerçevesinde, ilk doz aşımızı olduk. Bütün vatandaşlarımıza sıraları geldiğinde aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Pandemi süresince canla başla çalışan, görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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