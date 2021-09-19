Seydişehir'de ahır yangını

Seydişehir ilçesinin Gevrekli Mahallesi'nde çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Gevrekli Mahallesi Gevrekli Mahallesi Musluk mevkiinde, Şerafettin Ekşiye ait ahırda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanların alev aldığı yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Ahır sahibinin hayvanları ile dağda olduğu sırada çıkan yangını gören komşuları durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile Seydişehir Belediyesine ait iş makinaları alevlere uzun süre müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, hayvanların ahır da olmaması daha büyük bir felaketin önüne geçti.

Yangında 50 ton saman ve balya yandı.