Seydişehir, Akdeniz turistinin termal rotası olmayı hedefliyor

22.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:59

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Belediye tarafından kurulan termal tesiste, Antalya'ya yakınlığının da avantajıyla yerli ve yabancı turistlerin ağırlanması hedefleniyor.

Seydişehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla yaptırdığı ve açılışına günler kalan Seydi Şifa Termal Tesisi, yüzme havuzları, sauna, hamam, buhar odası, fitness, kür odaları, seyir terası ve kafeteryasıyla beş yıldızlı otellerin konforunu aratmıyor.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan kara yolu kenarında yer alan ve Antalya'ya 2 saatlik mesafedeki tesislerin termal turizmde iddialı olması planlanıyor.

Cilt ve romatizmal hastalıklara iyi geliyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi laboratuvarında analizi yaptırılan 43 santigrat derece sıcaklığındaki termal su, şifa kaynağı özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Fiziko-kimyasal ve bakteriyolojik su analiz raporunda, suyun, sıcaklık ve litrede 4345 miligram mineralizasyonuyla eşik değerin üzerinde olduğu tespitine yer verildi.

Aynı zamanda kalsiyum ve sodyum bikarbonatlı miks özelliğe sahip suyun, insan sağlığı üzerinde olumlu ve tedavi edici etkileri belirlendi.

Bölgede termal tesisin yakınına özel sektör tarafından inşa edilen tatil sitelerinin faaliyete geçmesiyle çevreden büyük bir talebin olacağı öngörülüyor.

Termal suyun mide, bağırsak, şeker hastalığı, gut, böbrek taşı dökme, ameliyat sonrası hastaların iyileşmesi, cilt ve romatizma hastalıklarının tedavisine katkı sunacağı kaydedildi.

"Antalya ve Konya bizim için yeterli bir potansiyel"

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ketirlik mevkisinde açtırdıkları kuyudan saniyede 100 litre termal suyun çıktığını söyledi.

Küpe Dağı Kaplıca-Termal Tatil Köyü'nün inşasının sürdüğünü anlatan Tutal, şunları kaydetti:

"5 yıldızlı termal otellerin konforundan daha üst seviyede tesisi hizmete alıyoruz. Böyle bir tesisin ilçede yapılacağı tahmin edilmiyordu. Personel alımıyla tesisimiz önümüzdeki günlerde açılacak. Bölgeden şimdiden çok sayıda kişi geliyor, tesisi inceliyor. Stratejik bir bölgedeyiz. Antalya ve Konya bizim için yeterli bir potansiyel. Alanya-Manavgat bölgesinden buraya gelenler var. Hatta termali, Antalya'da yaşayanlar daha çok bekliyor. Buranın lokasyonu harika. Diğer yandan özel sektöre verdiğimiz tatil köyü projesi de hızla sürüyor. Önümüzdeki günlerde buraya otel temeli atacağız. Seydişehir'de burayı oteller bölgesi yapacağız."

Mehmet Tutal, tahlillerini yaptırdıkları termal suyun, mineral bakımından oldukça zengin olduğunu dile getirdi.

100 yataklı otelin temeli atılacak

Tutal, tesisin inşasının ardından yatırımcının bölgeye ilgisinin arttığına işaret ederek çok sayıda yatırımcının ciddi taleplerinin bulunduğunu aktardı.

Yatırımlar konusunda seçici davrandıklarına dikkati çeken Tutal, "Devre mülk yatırımına destek vermiyoruz. İstihdam oluşturacak ve sağlık ile termal turizmini geliştirecek olanları davet ediyoruz. 40 villanın inşaatı tamamlanmak üzere. Yakında 100 yataklı otelin inşasının da temeli atacak. Başka bir yatırımcıyla da 100 yataklı projenin görüşmeleri sürüyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA