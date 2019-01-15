Sevtap Öğretmenin Organları 3 Kişiye Hayat Verecek

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde ikamet eden 54 yaşındaki emekli öğretmen Sevtap Kökpınar'ın organları 3 kişiye hayat verecek.

Geçtiğimiz Cumartesi günü aniden fenalaşan 54 yaşındaki emekli öğretmen Sevtap Kökpınar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sevtap Öğretmen, beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kökpınar'ın bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Nazan Çay, aileyi organ bağışı konusunda bilgilendirdi. Aile ile yapılan görüşme sonrasında İzmir Organ Nakil Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçildi. Ege Üniversitesi'nden gelen ekip, beyin ölümü gerçekleşen Sevtap Kökpınar'ın karaciğeri ve iki böbreğini aldı. Karaciğer Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bir hastaya, böbrekler de İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki iki hastaya nakledilmek üzere İzmir'e götürüldü.

Eşinin hayatı boyunca başkalarına iyilik yapan emekli bir öğretmen olduğunu söyleyen Mustafa Kökpınar, yaptığı açıklamada; "Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Aniden şakaklarına ağrı girdiğini söyledi. Ardından istifra etti. Ambulansla anında Söke Devlet Hastanesi'ne yetiştirdik. Fakat beyin kanamasının büyük olması nedeniyle kendisini kaybettik. O bizim her şeyimizdi, o bir öğretmendi, o bir ayrıcalıklı insandı" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA