SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL TEKNOLOJİK HEDİYE ÖNERİLERİ



Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala, hediye arayışları hız kazanmış durumda. Romantik, unutulmaz ve şık hediyeler kadar teknolojik hediyelere olan rağbet her geçen gün artıyor.

Özellikle teknoloji tutkunu sevgilisi olanlar, tercihlerini peluş ayıcıklar, kalpli yastıklar ve kırmızı güller yerine teknolojik ürünlerden yana kullanıyor.

Konu hem sevgililer günü hem de teknoloji olunca ne alacağına karar veremeyenlerin imdadına teknolojik hediye önerileri ile İstanbul Bilişim Ekibi yetişiyor! Ekibin derlediği birbirinden farklı on ürün, teknoloji tutkunu sevgilisi olanlar için adeta bir kılavuz niteliği taşıyor.

Sevgiliye teknolojik bir hediye alırken, onun en çok hangi ürüne ihtiyaç duyduğunu bilerek, satın almadan önce ürün hakkında sağlam bir araştırma yapmanın önemini vurgulayan İstanbul Bilişim Ekibi, ürünü alırken satış sonrası sunulan hizmetlerin de ürün seçimi kadar göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyorlar.

Bir çok ihtiyacı karşılayan, işleri ve hayatı kolaylaştıran teknoloji ürünlerini tercih edecekler için özellikle teknoloji tutkunu sevgilisi olanlara özel derlenen on hediye önerisi!

Sevgililer Gününe Özel Teknolojik Hediye Önerileri

Fotoğraf Makinesi



Şüphesiz yan yana olduğunuz her an özel yalnız bu anların kaçını hatırlayabiliyorsunuz? Birlikte yapılan uzun seyahatler, beraber keşfedilen mekanlar, el ele gidilen konserler, baş başa yenen yemekler… Zamanda yolculuk yapmak isteyenler için sevgilinize alacağınız fotoğraf makinesi ile tüm anlarınızı ölümsüzleştirebilir, anılarını çoğaltabilirsiniz.

Cep Telefonu



Kimi zaman üst model telefon arayışları, kimi zaman kırılan ekranlar, kimi zaman da hafızası dolmuş, sürekli donan telefonlar… Sevgilinizin telefonu bir hayli eskidiyse değiştirmek için sevgililer günü harika bir zamanlama! Birçok marka ve model arasından karşılaştırmalar yaparak ona en uygun telefonu hediye edebilirsiniz.

Taşınabilir Şarj Aleti



Akıllı telefonu olan birçok kişinin yaşadığı şarj problemini sevgiliniz de yaşıyor ve sık sık aranızda iletişim kopukluğuna neden oluyorsa ona alacağınız bir taşınabilir şarj cihazı ilişkiniz için hayat kurtarıcı olabilir. Taşınabilir şarj cihazını her yerde rahatlıkla kullanabilir ve telefonunu hızla şarj edebilir.

E- Kitap Okuyucu



Kitap kurdu bir sevgiliniz var ve artık kitap hediye etmek sıradan bir hal aldıysa onu mutlu edecek farklı bir önerimiz var; Elektronik kitap Okuyucu! Alacağınız bu hediye ile sevgiliniz istediği tüm kitapları tek bir cihazda toplayabilir, dilediği yere taşıyabilir. Tercihiniz mat ekranı sayesinde göz yormayan uygun fiyatlı e-kitap okuyucular olabilir.

TV



Aşk belki de aynı koltukta, sevdiğiniz tüm dizi ve filmleri birlikte izlemektir. Bunu çok sık duyarız, eğer sizin de sevginizle yapmayı en çok sevdiğiniz aktivitelerden biri birlikte dizi ve film izlemekse, alacağınız hediye belli; LCD bir televizyon. Hem evde sinema keyfine erişin, hem de onun kadar kendinizi de mutlu edin.

Play Station Pro 4 ve Oyun Konsolları



Sevgiliniz tam bir Play Station tutkunuysa, hediye konusunda aradığınızı bulmuşsunuz demektir. Onu uzunca bir süre mutlu edecek ve görünce boynunuza atlayacak bir hediye önerimiz var; Play Station Pro 4! Arkadaş ortamlarında bir araya gelerek yapılan turnuvalardan kalınan uykusuz gecelere, bir maç daha ile başlayan ve sonu gelmeyen maçlara onu gerçekten mutlu etmek için Play Station'un son çıkan modeli Pro 4'ü ve oyun konsollarını tercih edebilirsiniz.

Kulaklık



Hediye konusunda zamanınız iyice daraldı ve ne alacağınıza hala karar veremediyseniz onun sevdiği tarz ve özellikte bir kulaklık işi çözecektir. Farklı renk seçenekleri ve modelleri arasından onun severek kullanabileceği bir kulaklık hem sizi hediye stresinden kurtaracak hem de onun hoşuna giden bir sevgililer günü hediyesi olacaktır.

Saç Bakım Aletleri



Kadınların özellikle günlük hayatta çok sık kullandığı teknolojik aletler arasında yer alan, saç düzleştiricisi, saç maşası ve saç kurutma makineleri inanın onlar için hayati önem taşıyor. Sevgililer gününde ona alacağınız romantik bir hediye yerine onun artık ısınmayan, şekil vermeyen ve tam kurutmayan saç bakım aletlerini yenileyebilirsiniz. Unutmayın; kullanışlı ve estetik tasarımlar bu hediye grubu için ön plana çıkan önemli ayrıntılar.

Notebook



Sevgiliniz yıllar önce aldığı Notebook'tan, gerek ağırlığı gerekse yavaşlığı konusunda şikayet ediyor ve bilgisayarında hiçbir işini tam halledemiyorsa, sizi buraya alalım! Sevgiliniz Notebook'unu günlük hayatta en çok hangi amaçla kullanıyor ise o doğrultuda özelliklere sahip bir Notebook almak onun için daha yararlı olacaktır. Bilgisayarda oyun oynamayı seven, sadece günlük işlerini halleden ya da bolca film izleyenler için ince eleyip sık dokuyarak en iyi Notebook modelini bulabilirsiniz.

Tablet



Hayatımızın bir parçası haline gelen tabletler, anlık bilgiye erişme ve işlerimizi hızla halledebilme noktasında hepimize kolaylık sağlıyor. Sevgiliniz için de bu durum geçerli! Ona rahatlıkla kullanabileceği, oyun oynayıp video izleyebileceği, notlarını alabileceği performansı yüksek uygun fiyatlı bir tablet hediye edebilirsiniz.

Sevgililer Gününe Özel Teknolojik Hediye Önerileri



http://www.teknotalk.com/sevgililer-gunune-ozel-teknolojik-hediye-onerileri-62184/