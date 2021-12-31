Serik'te okul kütüphanesi açıldı

Serik Alacami Kadir Demir İlkokulu'nun kütüphanesi törenle açıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2 ay önce tüm Türkiye'de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin başlatıldığını anımsattı.

Antalya'da 197 okulda kütüphane eksiği olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Er, "Bir yandan devletimiz bir yandan da belediyelerimizin katkılarıyla projemizi yürütüyoruz. Belediye Başkanı Enver Aputkan bize çok ciddi destek veriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Söz konusu kütüphane olunca herkes elinden geleni yaptı. Okulumuza hayırlı olsun." diye konuştu.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da eğitim kurumların fiziki şartlarının iyileştirilmesi için sürekli destek verdikleri ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi.

Törene AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ve İbrahim Aydın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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