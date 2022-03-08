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Serik'te apart sahibi ofisinde ölü bulundu

AA, Servet Tümer - Güncel
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Serik'te apart sahibi ofisinde ölü bulundu

Serik ilçesinde apart otel sahibi, ofisinde ölü bulundu.

Serik ilçesinde apart otel sahibi, ofisinde ölü bulundu.

Orta Mahalle'de kız yurdu olarak faaliyet gösteren apartta kalan öğrenciler, Kemal Özcelik'i (62) aynı binadaki ofisinde hareketsiz buldu.

Öğrencilerin haber vermesi üzerine aparta polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Özcelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Özcelik'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Özcelik'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Özcelik, Serik ilçesi Cumalı Mahallesi'ndeki mezarlığı defnedilecek.

AA / Servet Tümer - Güncel

Otopsi, Otel, Güncel, Haberler

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