BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor mücadelesinde kendisine ayrılan yerin dışarısında topa vuraraki kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi. Bu hareket sonrası tribüne gönderilen Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin de yaklaşması sonrası internette en çok merak edilen isim oldu. Futbolseverler, Sergen Yalçın'ın kaç maç ceza alacağı ile ilgili internette en çok "Sergen Yalçın kaç maç yok? Sergen neden kırmızı kart gördü? Sergen Yalçın hangi maçlarda yok? Sergen Yalçın kaç maç cezalı? Sergen kaç maç ceza aldı? Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak? Sergen Yalçın ne ceza aldı?" soruları araştırılmakta. Sergen Yalçın'ın kaç maç ceza alacağı ve Galatasaray derbisinde Beşiktaş'ın başında olup, olmayacağı ile ilgili detaylar haberimizde.

SERGEN YALÇIN KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Sergen Yalçın, Sivasspor ceza sahası önünde gerçekleşen pozisyonda sakatlan Can Bozdoğan'ın pozisyonu sonrası Serdar Saatçi'nin taca attığı topa müdahalede bulundu ve 43. dakikada kırmızı kart gördü.

Sergen Yalçın, 2 veya daha fazla ceza alması halinde Spor Toto Süper Lig 10. Haftasında oynanacak olan Galatasaray mücadelesinde Beşiktaş'ın başında olamayacak.

Sergen Yalçın, hakaret içeren ek bir eylem sergilemediyse futbol disiplin kuralları gereği gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza alacak ve 9. Hafta oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde takımının başında olamacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sergen Yalçın'ın topa vurmanın dışında, hakaret ya da raporda yazan başka bir eylemden dolayı temsilci tarafından rapor edilmesi ve Pfdk'ya 41. maddeden dolayı sevk edilmesi durumunda 3 ile 7 maç arasında ceza alabilecek ve Galatasaray maçında Beşiktaş'ın başında olamayacak.

SERGEN YALÇIN HANGİ MAÇLARDA YOK?

Sergen Yalçın'ın cezası henüz açıklanmadı. Ancak gördüğü kart gereği Başakşehir maçında takımını tribünden izlemesi kesin. Cezasının açıklanmasının ardından Beşiktaş'ın başında kaç maç olmayacağı ve Galatasaray derbisinde Beşiktaş'ın başında olup, olmayacağı belli olacak.

SERGEN YALÇIN'IN CEZASI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sergen Yalçın'ın gördüğü kırmızı kartın cezası 5 Ekim 2021 Salı günü belli olacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

SERGEN YALÇIN NE DEDİ?

Sergen Yalçın; "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" şeklinde açıklamada bulundu.

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin ise; "Sergen Hocanın atılması tamamen sahaya girip topa vurmasıyla ilgili. Sözlü veya fiili bir şey yok. Sahaya girerek topa vurduğu için atıldı." dedi.

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