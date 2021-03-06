Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik
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Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

06.03.2021 18:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:21
Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş'ta ilk 11'de 3 değişiklik yaşandı.

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş'ta ilk 11'de 3 değişiklik yaşandı. Ersin, Rıdvan ve Ljajic, Gaziantep karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında ligin güçlü takımlarından Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu. Hafta içinde Yeni Malatyaspor karşısına çıkan 11'den 3 değişiklik yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın; Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Adem Ljajic'i kadroya dahil etti. Bu oyuncular ilk 11'e dönerken, Utku Yuvakuran, Fabrice N'Sakala ve Necip Uysal ise kulübeye geçti. Beşiktaş'ın Gaziantep FK karşısındaki 11'i şu şekilde:

Ersin - Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan - Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin - Aboubakar. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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