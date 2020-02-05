Şeref Malkoç: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını hak arama yoluyla taçlandıracağız

05.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:51

KAMU Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını gelişmiş demokrasiyle hukukun üstünlüğünün teminiyle insan haklarına uymayla ve vatandaşlarımızın hak arama yoluyla taçlandıracağız. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun hedeflerinden biri de budur" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, ziyaretlerde bulunmak ve 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programına katılmak üzere Kocaeli'ne geldi. Malkoç, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, kamuda kalitenin artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yaptığını söyleyen Malkoç, "Dünyadaki yaygın adıyla ombudsmanlık, Türkiye'deki ismiyle Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye'nin en yeni ve en genç kurumlarından biridir. Kuruluşundaki hedef, Türkiye'deki kamu hizmetlerindeki kalitenin artırılması, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve hak arama kültürünün yaygınlaşması konusunda çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

'SERBEST KÜRSÜ KURACAĞIZ'Yarın muhtarlarla yapılacak toplantıda serbest kürsü kuracaklarını belirten Malkoç, "Çok farklı çalışma çeşitlerimiz var. Asıl kuruluşumuzdaki amaç, halkın idareyle ilgili sorunlarında, halkın devlet hizmetleriyle ilgili çalışmalarında vatandaşların memnuniyetini artırmaktır. İnsanımızın şikayetini, isteklerini karşılanmaması durumunda ya da insanlarımızın aldığı hizmetlerin karşılanmaması durumunda idareyle davalık olmaması için kurulmuş olan bir kurumdur. Bu yönüyle idareyi denetleyen bir kurum diğer yönüyle de Türkiye'de insan hakları alanında faaliyet gösteren bir kurumdur. Bizim yaygın çalışmalarımız var bunlardan birini bugün ve yarın Kocaeli'nde icra edeceğiz. Yarın da Kocaeli'ndeki muhtarlarla bir araya geleceğiz, valimiz ve belediye başkanımızın huzurunda serbest kürsü kuracağız. İnsanlarımızın dileklerini, temennilerini, şikayetlerini veya çözüm önerilerini onlardan dinleyeceğiz" dedi.Türkiye'de son yıllarda her alanda olağanüstü güzellikler yaşandığını söyleyen Şeref Malkoç, "Dünyanın en büyük havaalanlarını kuruyoruz, hızlı trenlerimiz gelişiyor, sabah kalkıp, çok kısa bir sürede araçla kalkıp, Ankara'dan buraya geliyoruz veya buradan İzmir'e gidiyoruz. Türkiye'nin fiziki mekanlar itibarıyla en iyi üniversite binalarına, en iyi eğitim kurumlarına ve hastanelerine sahibiz. 2023 yılında cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağız. Bu 100'üncü yıldaki halkın refahı, eğitim imkanı, sağlık hizmetlerinin yanı sıra cumhuriyetimizin 100'üncü yılını gelişmiş bir demokrasiyle hukukun üstünlüğünün teminiyle insan haklarına uymayla ve vatandaşlarımızın hak arama yoluyla taçlandıracağız. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun hedeflerinden biri de budur" diye konuştu.

?

Kaynak: DHA