Şerbetçi otunun fiyatı belirlendi
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Şerbetçi otunun fiyatı belirlendi

Şerbetçi otunun fiyatı belirlendi
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otunun kilogram başına alım fiyatı belirlendi.

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otunun kilogram başına alım fiyatı belirlendi.

İlçede üretilen "Aroma" cinsi şerbetçi otunun kilogram fiyatı 16,10 lira, "Ege", "Erciyas", "Brewers Gold" ve "Pazaryeri" çeşitlerinin fiyatı ise 15,75 lira olarak açıklandı.

Toplama fiyatlarının ise fabrikalarca belirleneceği belirtildi.

Taban fiyat ve üretim maliyetleri için 2019 yılında Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında yapılan şerbetçi otu teknik komite toplantısında belirlenen alım fiyatları üzerinden 2020-2021 yıllarında haziran ayı resmi TÜFE rakamlarına ilave yüzde 2 fiyat artışı eklenerek hesaplanması kararı alınmıştı.

Şerbetçi otunun fiyatı belirlendi
Şerbetçi otunun fiyatı belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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