Şerbetçi otunun fiyatı belirlendi

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otunun kilogram başına alım fiyatı belirlendi.

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otunun kilogram başına alım fiyatı belirlendi.

İlçede üretilen "Aroma" cinsi şerbetçi otunun kilogram fiyatı 16,10 lira, "Ege", "Erciyas", "Brewers Gold" ve "Pazaryeri" çeşitlerinin fiyatı ise 15,75 lira olarak açıklandı.

Toplama fiyatlarının ise fabrikalarca belirleneceği belirtildi.

Taban fiyat ve üretim maliyetleri için 2019 yılında Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında yapılan şerbetçi otu teknik komite toplantısında belirlenen alım fiyatları üzerinden 2020-2021 yıllarında haziran ayı resmi TÜFE rakamlarına ilave yüzde 2 fiyat artışı eklenerek hesaplanması kararı alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun