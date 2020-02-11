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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0200 liradan, avro 6,5750 liradan güne başladı.

11.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:04
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 6,0200 liradan, avro 6,5750 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 6,0180 liradan alınan dolar, 6,0200 liradan satılıyor. 6,5730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5750 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0180 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5840 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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