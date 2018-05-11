Dolar Güne Düşüşle Başladı

Dün güne 4,30 seviyesinin altında başlayan dolar/TL, küresel iyimserliğin yanısıra toplantı haberinin piyasada TL'deki baskıyı hafifletecek adımlar atılabileceği beklentisini güçlendirmesiyle 4,23 seviyesinin altına geriledi. Diğer taraftan ABD'de açıklanan beklentilerin altındaki TÜFE verisi kurum 4.23 seviyesinin de altına gerilemesine neden oldu.

EKONOMİ ZİRVESİ TL'DEKİ TOPARLANMADA ETKİLİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen ekonomi zirvesi sonrasında dün ekonomi bürokratları toplantısı yapılacağı haberi de TL'de toparlanmayı destekledi.

Bu sabah ise uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 4.23-4.24 seviyelerinde hareket ederken, euro/TL ise 5.0540'tan işlem görüyor. Euro/dolar da 1.1918 seviyesinde yer alıyor. Brent petrol 77.30, altının ons fiyatı da 1320.10 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Ankara'dan gelecek haber ve açıklamaların önemle takip edildiğini belirtiyor. Teknik olarak ise dolar/TL kurunda 4,2350 altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanacağı ve 4,10 seviyesine kadar sürebileceği kaydediliyor.