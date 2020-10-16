Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 485 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 485,20 liradan, 3 bin 196 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 217 liradan, 442,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446,30 liradan, 3 bin 123 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 143 liradan, bin 562 liradan alınan Yarım Ziynet bin 572 liradan ve 781 liradan alınan Çeyrek Ziynet 786 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı