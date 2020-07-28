Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 429 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 429 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 428,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 429 liradan, 2 bin 826 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 847 liradan, 391 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 395 liradan, 2 bin 760 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 780 liradan, bin 380 liradan alınan Yarım Ziynet bin 390 liradan ve 690 liradan alınan Çeyrek Ziynet 695 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA