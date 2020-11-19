Seramiksan'dan Smooth Antislip serisi
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Seramiksan'dan Smooth Antislip serisi

19.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:13
Seramiksan'dan Smooth Antislip serisi

Seramiksan, Smooth Antislip serisi ile alışık olunan antislip yüzeylerdeki sert, zımpara efekti yerine yumuşak yüzey ile kolay temizlenebiliyor.

Seramiksan, Smooth Antislip serisi ile alışık olunan antislip yüzeylerdeki sert, zımpara efekti yerine yumuşak yüzey ile kolay temizlenebiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hem yumuşak mat yüzeyi, hem de kaymaz yüzeyi tek bir karoda birleştiren Seramiksan Smooth Antislip tek bir karo ile hem iç hem dış mekan kullanım avantajı sağlıyor ve tasarım bütünlüğü oluşturuyor.

Yumuşak yüzeyi sayesinde kolay temizlenerek leke tutmuyor, bakteri oluşumunu önlüyor ve hijyenik ortamlar sağlıyor.

Yeni çıkan Seramiksan Moon Serisi Smooth Anti-slip yüzeyli sırlı porselen karolar ile kolay temizlik, maximum güvenlik, yumuşak dokunuş, tasarım bütünlüğü hepsi smooth anti-slip yüzeyinde, smooth anti-slip Seramiksan'da.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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