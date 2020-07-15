Şentop: "Gazi meclisin şerefli mensupları bombaların altında milli iradeyi kahramanca...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kur'an-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında TBMM'de düzenlenen törene katıldı.
15.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:05
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Dua edilmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında TBMM'de düzenlenen törene katıldı. (2)
Kaynak: AA