Şentop: "Gazi meclisin şerefli mensupları bombaların altında milli iradeyi kahramanca...
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Şentop: "Gazi meclisin şerefli mensupları bombaların altında milli iradeyi kahramanca...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kur'an-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında TBMM'de düzenlenen törene katıldı.

15.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:05

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Dua edilmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında TBMM'de düzenlenen törene katıldı. (2)

Şentop: 'Gazi meclisin şerefli mensupları bombaların altında milli iradeyi kahramanca...

Kaynak: AA

Manşet

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