SENSO coin nedir? SENSO coin yorum ve grafiği!

SENSO coin nedir sorusu kripto para piyasası yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Genellikle SENSO coin hakkında SENSO coin twitter, SENSO coin grafik şeklinde araştırmalar yapılarak hem metrik değerlere ulaşabilmeyi hem de farkı bilgilerden faydalanmayı yatırımcılara amaçlıyor. Peki, SENSO coin yorum ve grafiği! SENSO coin nedir? SENSO coin geleceği nedir? SENSO coin ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

SENSO COİN YORUM

SENSO coin yorum ve SENSO yorum araştırmaları son zamanlarda kripto para piyasası yatırımcıları tarafından daha çok SENSO coin investing, SENSO coin twitter, SENSO coin forum ve SENSO coin binance başlıkları ile sık sık yapılıyor. Bu araştırmalar gösteriyor ki SENSO coin hakkında kripto pazarındaki gerek grafik bazında metrikler gerekse somut verilerle açıklanmış SENSO coin yorumları SENSO coin yatırımcı adayları tarafından bilgi toplamak ve fiyat araştırması yapmak amacıyla araştırılıyor. Fakat bu kadar hızlı trendlere girmesi her yatırım aracında olduğu gibi piyasalardaki ani dalgalanmalardan ve belirsizliklerden kaynaklı riskler de barındırabiliyor.

Yatırımcılar SENSO hakkında araştırmalar yaparken sayısal verilerin yanı sıra SENSO Coin güvenilir mi ve kimin konularına da ayrı bir önem vermesi gerekmektedir. Büyük kazançlar kadar büyük kayıpların da yaşanabildiği kripto para piyasasında zaman zaman ani düşüş ve yükselişler kripto paraların meşruluğu ve gündeme gelen haberleri, imajı ile de değişiklik gösterebilmektedir. Bu bakımda bir süre SENSO coin haberleri takip etmek faydalı olacaktır.

SENSO COİN NE KADAR?

SENSO coin kaç dolar?

SENSO coin anlık olarak $ 0,779704 değerindedir.

SENSO coin kaç TL?

SENSO coin anlık olarak ₺10.66 değerindedir.

SENSO coin değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺130,488,300 ( +16.99% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺63,054,745,352 ( +16.80% )

Hacim: ₺20,019,046 ( +27.53% )

Hacim/ Piyasa Değeri: 0.1525

Dolaşan Arz: 12,241,344.00 SENSO

SENSO COİN YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

SENSO coin anlık olarak $ 0,779704 değerindedir.

SENSO coin değeri son 24 saatte 19.3% değer kazanmıştır.

SENSO COİN NEDİR?

2018 yılında Forbes listesindeki milyarder Mikhail Prokhorov tarafından kurulan Sensorium, bugün dijital iletişim ve eğlenceyi geleceğe taşıyor.

Sosyal sınırlardan mutlak özgürlüğe

Gerçek hayatta kim olursanız olun, gerçek benliğinizi güvenli ve çeşitli bir ortamda inşa etmenize izin veriyoruz. Nasıl görünmek istediğinize, kiminle etkileşim kurmak istediğinize ve bundan sonra ne yapacağınıza karar verin.

Minik ekranlardan sonsuz dünyalara

Kendinizi insanları birleştiren heyecan verici aktivitelerle dolu bir evrene bırakın. Unutulmaz deneyimleri sevdiklerinizle paylaşın, yeni tanıdıklar edinin. Sonsuz kaydırma, sosyal izolasyon ve kaygıya veda edin.

Tüketimden birlikte yaratmaya

Sizi her deneyimin merkez üssüne koyuyoruz. Müzik festivallerinden dans gösterilerine, gösterinin bir parçası olun veya kendinizinkini yaratın. Yaratıcılığınızı bir kez ve herkes için serbest bırakın.

SENSO COİN 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

SENSO COİN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

SENSO COİN 1 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

SENSO COİN 3 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

SENSO COİN 1 YILLIK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

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