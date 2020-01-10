Haberler » Spor » Şenol Güneş, Galatasaray'ın kampını ziyaret etti - Spor

Şenol Güneş, Galatasaray'ın kampını ziyaret etti

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'ın kampına A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ziyarette bulundu.

10.01.2020 22:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:10
Şenol Güneş, Galatasaray'ın kampını ziyaret etti

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren 'ın kampına A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ziyarette bulundu.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Yardımcı Antrenör Levent Şahin ile bir araya gelen Şenol Güneş, sarı-kırmızılı takıma ikinci yarıda başarılar diledi. Ziyarette Şenol Güneş'in yanı sıra, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve TFF Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler