Senegal Maarif'ten, okullarına ismi verilen ünlü tarihçi Iba Der Thiam için taziye mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Senegal Maarif'ten, okullarına ismi verilen ünlü tarihçi Iba Der Thiam için taziye mesajı

03.11.2020 03:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 04:00
Senegal Maarif'ten, okullarına ismi verilen ünlü tarihçi Iba Der Thiam için taziye mesajı

Senegal'deki Maarif Okulları, ülkenin en önemli tarihçilerinden Prof. Iba Der Thiam'ın hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Senegal'deki Maarif Okulları, ülkenin en önemli tarihçilerinden Prof. Iba Der Thiam'ın hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Kurumun Facebook hesabından paylaşılan mesajda, Senegal'deki Maarif Okulları bünyesindeki bir okulun Thiam'ın adını taşıdığı hatırlatılarak, ünlü tarihçinin ölüm haberinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Mesajda, başta Thiam'ın ailesi olmak üzere Senegal halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ'nün Senegal'de ilk açtığı okula, 20 Ocak 2018'de Thiam'ın adını vermişti.

Thiam, 1 Kasım'da Dakar'da bir hastanede yaşamını yitirmişti.

"Yükselen Afrika" projesine katkı sağlamıştı

Iba Der Thiam, 26 Şubat 1937'de ülkenin orta kısmında yer alan Kaffrin bölgesinde doğdu.

Senegal'in ikinci Cumhurbaşkanı Abdou Diouf zamanında Milli Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Thiam, aynı zamanda UNESCO Bilimsel Komitesi üyesi olarak da görev yaptı.

Senegal'in sömürgecilik dönemi ve sendikal mücadeleye ilişkin yaptığı birçok çalışmayla Thiam, ülkenin en önemli tarihçilerinden biri haline geldi.

Thiam, Anadolu Ajansının 2017'de hayata geçirdiği "Yükselen Afrika" projesinin Senegal ayağına da katkı sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

İlgili Haberler

Japonya Başbakanı Suga'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
Japonya Başbakanı Suga'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
Başkan Öztürk'ten Mevlid Kandili mesajı
Başkan Öztürk'ten Mevlid Kandili mesajı
Başkan Aktürk'ten kandil mesajı
Başkan Aktürk'ten kandil mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Osman Durmuş Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Danla Bilic Aleyna Tilki Burak Özçivit Çağatay Ulusoy
Spor Ali Koç Samatta Tisserand Eddie Newton Gökhan Gönül
Daha Fazla Kız İzmir Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Senegal Maarif'ten, okullarına ismi verilen ünlü tarihçi Iba Der Thiam için taziye mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 04:00:57. #1.14#
title