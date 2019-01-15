Senegal'in Tek Aktif Demir Yolu Hattı Açıldı

Senegal'in başkenti Dakar'da, Türk firmalarının imzasını taşıyan ülkenin tek aktif tren hattının resmi açılışı yapıldı.

Fransız şirketi Eiffage ile Türk şirketi Yapı Merkezi ortaklığında inşa edilen Dakar-Diamniadio hattının açılış törenine Cumhurbaşkanı Macky Sall'in yanı sıra İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar, Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Başkanı Akinwumi Adesina, Fransa Avrupa ve Dış İşlerden Sorumlu Devlet Sekreteri Jean Baptiste Lemoyne, Dakar Belediye Başkanı Soham Wardini ile Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner katıldı.

Cumhurbaşkanı Sall, Dakar Tren İstasyonu'nda düzenlenen törene, Diamniadio İstasyonu'ndan hareket eden trenle geldi.

Sall törende yaptığı konuşmada, Dakar-Diamniadio Bölgesel Hızlı Tren'in (TER) birkaç ay içinde tüm emniyet ve güvenlik standartları sağladıktan sonra hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Hattın yapımında katkısı bulunan tüm şirketlere teşekkür eden Sall, bağımsız Senegal'in ilk tren yolu projesi olan TER'i tüm halkın sahiplenmesini istedi.

TER'in ilk etabı olan Dakar-Diamniadio hattı için 15 tren satın alındığını aktaran Macky Sall, ikinci etap olan Diamniadio-Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı (AIBD) güzergahının tamamlanmasıyla 7 tren daha satın alınacağını bildirdi.

Dakar'dan havalimanına 55 dakikada ulaşılabilecek

Fransız şirketi Eiffage ile Türk şirketi Yapı Merkezi ortaklığında inşa edilen hattın ray ve traverslerini Yapı Merkezinin alt firması Yapıray üstlendi.

Yapımı 2017 yılında başlayan Dakar-Diamniadio demir yolu hattının 2019'un ilk aylarında hizmete girmesi bekleniyor. Hattın ikinci etabı Diamniadio-Thies kenti arasında olacak ve Dakar'ı AIBD'ye bağlayacak.

İkinci etabın tamamlanmasıyla Dakar-Havalimanı arasındaki yolculuk 55 dakika olacak.

Hatta hizmet verecek 72 metre uzunluğundaki trenlerin her birinde 4 vagon bulunuyor. Saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen, 565 yolcu kapasiteli trenlerle her gün 115 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Yolcular, seyahatlerinde ücretsiz wifi hizmetinden de yararlanabilecek.

Senegal makamları, Dakar-Diamniadio hattının tek kullanımlık ücretini bin 500 FCFA (Batı Afrika ortak parası - 14,5 Türk lirası) olarak açıkladı.

Kaynak: AA