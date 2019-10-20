Senatör Graham'dan Suriye'de hava gücü ve Kürtlere petrol geliri açıklaması

20.10.2019 20:45

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararını en sert eleştirenlerden biri olan Cumhuriyetçi kıdemli senatör Lindsey Graham tutumunu değiştirdiğini ve artık "tarihi çözümlerin" mümkün olabileceğine inandığını söyledi.



Amerikan Fox News'e konuşan Graham, hafta sonunda Trump'la yaptığı görüşme sonrasında bir çözüme ulaşılma konusunda iyimserliğinin arttığını belirtti. Graham eğer ABD kartlarını doğru oynarsa, Türkiye'nin ve Kürtlerin güvenliği sağlanırken IŞİD savaşçılarının da kontrol altında tutulabileceği bir çözüme ulaşılabileceğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle