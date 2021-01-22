Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi McConnell'dan "Trump'ın azil yargılaması şubata ertelensin" teklifi
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Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi McConnell'dan "Trump'ın azil yargılaması şubata ertelensin" teklifi

22.01.2021 04:07 | Son Güncelleme: 22.01.2021 04:10
Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi McConnell'dan

ABD Senatosu Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, eski Başkan Donald Trump'ın Senatodaki azil yargılamasının şubat ayı ortalarına kadar ertelenmesini önerdi.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, eski Başkan Donald Trump'ın Senatodaki azil yargılamasının şubat ayı ortalarına kadar ertelenmesini önerdi.

McConnell, Senatodaki Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı telefon görüşmesinde, eski Başkan Trump'ın yargılama öncesinde hazırlık için zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

McConnell, Trump'ın da en az önceki başkanlar kadar "yargılanmaya hazırlanma süresine" hakkı olduğunu belirtti.

Görüşmeye katılan Senatör Mike Braun, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Sanırım söz konusu oturumlar şubat ayının 10'u veya 11'i gibi başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

McConnell'ın teklifini alan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in sözcüsü ise "Senato lideri McConnell'ın mektubunu aldık; mektubu değerlendirip kendisiyle görüşeceğiz." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Trump'ın, Senatodaki yargılama süreci için Güney Carolina'dan avukat Butch Bowers'ı tuttuğu bildirildi.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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