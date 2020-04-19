Semt pazarları "mercek" altında Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemleri denetlemek üzere ilçedeki semt pazarlarında incelemelerde bulundu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemleri denetlemek üzere ilçedeki semt pazarlarında incelemelerde bulundu.

Akkapı ve Şakirpaşa mahallelerindeki semt pazarlarını inceleyen Başkan Akay, salgın önlemlerinin semt pazarlarında da tam olarak uygulanması için denetim yaptı, uyarılarda bulundu. Başkan Akay, Covid-19 salgınıyla ilgili alınan önlemleri incelerken pazarcı esnafını ile vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

Görünmez bir düşmana karşı tüm dünyanın amansız bir savaş verdiğini kaydeden Başkan Akay, halkın, hem kendi, hem de sevdiklerinin sağlığı için önlemleri ciddiyetle uygulaması gerektiğini kaydetti. Başkan Akay "Belediye olarak salgına karşı her alanda önlemimizi aldık. Semt pazarlarında da ciddi tedbirler alındı. Ancak en önemli tedbir, bireyin kendi alacağı tedbirdir. Özellikle Semt pazarlarında sosyal mesafeye dikkat etmek, maske kullanmak ve uyarıları dikkate almak büyük önem arz ediyor" dedi.

Seyhan Belediyesi, semt pazarlarında Covid-19 önlemleri uygulamalarını düzenli olarak takip ediyor. Semt pazarlarına maskesiz girmek yasak. Ayrıca imkanlar dahilinde semt pazarının yoğun olmadığı saatlerde alış veriş yapılması öneriliyor. Satış yerlerinde ambalajsız yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden ve doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenip satılıyor. Pazarcı esnafının kişisel hijyen kuralları çerçevesinde koruyucu önlem alıp almadığı denetleniyor.

İlçedeki tüm Semt pazarları alınan tedbirler kapsamında en geç saat 19: 00'da kapanıyor. - ADANA

Kaynak: İHA