'
Şempanze Can'ın ziyaretçi mutluluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şempanze Can'ın ziyaretçi mutluluğu

Şempanze Can'ın ziyaretçi mutluluğu Gaziantep'in maskotu şempanze Can uzun süre sonra ziyaretçileri ile buluştu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde doğduktan sonra annesi tarafından terk edilen ve bakıcıları tarafından büyütülen şempanze Can, korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır...

08.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:17

Şempanze Can'ın ziyaretçi mutluluğu

Gaziantep'in maskotu şempanze Can uzun süre sonra ziyaretçileri ile buluştu

GAZİANTEP - Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde doğduktan sonra annesi tarafından terk edilen ve bakıcıları tarafından büyütülen şempanze Can, korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır hasret kaldığı ziyaretçileri ile buluştu.

Bakıcıları tarafından bir bebek gibi büyütülen ve şu an 5 yaşında olan şempanze Can, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 aydır barınağından dışarı belirli günlerde sadece 3 saatliğine çıkartılıyordu. Yeni normalle birlikte Can da ziyaretçileri ile buluştu. Hayvanat bahçesinin yeşil alanlarında bakıcısı Nedim Aslan ile birlikte gönlünce oynayan şempanze, daha sonra ziyaretçileri ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Can'ın hayvanat bahçesinin maskotu haline geldiğini belirterek, herkesin ziyaretine gelebileceğini söyledi. Bakıcılarının evlerine götürerek bakımını yaptıklarını ifade eden Özsöyler, "Hayvanat bahçemizin maymun birimindeki arkadaşlar onun yavruluktan bu zaman kadarki bakımını üstlendiler, onu evine götürüp beslenmesini sağladılar ve buradaki bakıcı arkadaşlarla aile şeklinde oldu ama bunun yanında da sosyalleşmesini engellemedik diğer şempanzelerle barınağını yan yana koyduk birebir içine bırakmadık. Belli bir sosyalleşmeden sonra Can'ı onların içerisine bırakacağız" dedi.

Can'ın gelen ziyaretçilerin hepsinin çok hoşuna gittiğini kaydeden Özsöyler, "Can, buranın maskotu halinde herkes Can'ı görmek için Gaziantep Hayvanat Bahçesine gelebilir" ifadelerini kullandı.

Şempanze Can'ın ziyaretçi mutluluğu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 3. Sayfa
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı Magazin
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı Teknoloji
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü Magazin
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 3. Sayfa
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Maskesiz polise yakalandı, ceza kesilince kendisini tokatladı
Maskesiz polise yakalandı, ceza kesilince kendisini tokatladı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı
Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
Üsküdar'da uygulanmaya başlanan sahilde çekirdek yeme yasağında ceza miktarı da netleşti
Üsküdar'da uygulanmaya başlanan sahilde çekirdek yeme yasağında ceza miktarı da netleşti
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Cahit Özkan Yılmaz Tunç Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Cem Davran Gülben Ergen Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Dava Antalya Başakşehir
Şu an buradasınız: Şempanze Can'ın ziyaretçi mutluluğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 16:19:23. #1.15#
title