Selimiye'de okunan Kuran Amerika'daki iftar sofralarına ulaştı
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Selimiye'de okunan Kuran Amerika'daki iftar sofralarına ulaştı

Selimiye'de okunan Kuran Amerika'daki iftar sofralarına ulaştı
08.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:16

Selimiye Camisi İmamı Yusuf Serenli, ABD'deki New York Long Island Mevlana Camisi tarafından düzenlenen iftar programına sanal ortamda katılıp Kur'an-ı Kerim okuyarak binlerce kilometre uzaktaki Müslümanların ramazan sevincine ortak oldu.

Selimiye Camisi İmamı Yusuf Serenli, ABD'deki New York Long Island Mevlana Camisi tarafından düzenlenen iftar programına sanal ortamda katılıp Kur'an-ı Kerim okuyarak binlerce kilometre uzaktaki Müslümanların ramazan sevincine ortak oldu.

Serenli, Amerika ve Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle saat 02.00'de Mevlana Camisi İmamı Yunus Özdamar'ın sunduğu "Long Island'da İftar Sevinci" programına konuk oldu.

Başta Amerika ve çevre ülkelerden binlerce Müslümanın ilgiyle takip ettiği programa Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Serenli, daha sonra ilahi okuyarak dua etti.

Serenli, programda yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşma ayı olduğunu ve dünyanın diğer ucundaki Müslümanlarla iletişimde olup aynı duyguları birlikte yaşamanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Ramazanın ibadet ve dualarla geçirildiğini belirten Serenli, şöyle devam etti:

"Bizleri Edirne'den alıp tabiri caizse dünyanın bir ucuna götürdünüz. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'den binlerce kilometre öteden bizleri izleyen kardeşlerimize Kur'an ayı olan ramazan ayında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sesimizi ulaştırmış olduk. Tüm Müslüman alemine hayırlı ramazanlar diliyorum. Orada şu anda iftar vakti, tüm Müslüman kardeşlerimize hayırlı iftar diliyorum. Allah bizi Kadir Gecesi'ne ulaştırmayı nasip etsin."

Serenli, Selimiye'nin mimari açıdan dünyanın en güzel camilerinden olduğunu ve her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiğini dile getirdi.

Mevlana Camisi İmamı Özdamar da Serenli'ye programa katkılarından dolayı teşekkür ederek, binlerce kilometre öteden Selimiye'nin manevi huzurunu hissettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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