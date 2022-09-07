Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar makilik alan zarar gördü. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar makilik alan zarar gördü. Selimiye Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 uçak, 3 helikopter ve 26 arazözle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın daha geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektar makilik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Kaynak: AA / Güncel Selimiye Muğla Güncel Haberler

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