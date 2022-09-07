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Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar makilik alan zarar gördü.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar makilik alan zarar gördü.

Selimiye Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 uçak, 3 helikopter ve 26 arazözle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın daha geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 hektar makilik alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Selimiye Muğla Güncel Haberler

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