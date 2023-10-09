Muğla'da Derince Barajı, Selimiye Ovası'nın Tarımını ve Bölgenin Ekonomisini Canlandırıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Derince Barajı 8 bin 300 dekarlık Selimiye Ovası'nın tarım arazilerinin sulanmasına imkan tanıyor.

Yerel çiftçiler için hayati bir öneme sahip olan bu baraj, 21 milyon metreküp su depolama kapasitesi ile hem tarım alanlarını suluyor hem de bölgenin su ihtiyacını karşılıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan barajın hizmete girmesi ile bölgedeki tarım ürünleri daha verimli hale geldi, çiftçilerin yüzleri güldü ve bereketli topraklar, suyun dokunuşu ile daha da canlandı. Baraj, aynı zamanda bölgenin ekonomisine de olumlu bir etki yapıyor. Selimiye Ovası'nda yapılan bu yatırım, bölgedeki çiftçilerin tarım ürünlerini daha etkili bir şekilde yetiştirmelerini sağlamakta ve böylece bölge ekonomisine katkıda bulunuyor.

Milas Derince Barajı, tarımın yanı sıra, bölge halkının içme suyu ihtiyacını da karşılıyor. Bu durum, özellikle yaz aylarında artan nüfus ve su ihtiyacını gözetirken, önemli bir detay oluyor. Bölge sakinleri ve çiftçiler, su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayarak, bölgelerinde sürdürülebilir bir yaşam ve üretim olanağına sahip oluyor. - MUĞLA