Selim Temurci kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selim Temurci'nin hayatı ve biyografisi!
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Selim Temurci kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selim Temurci'nin hayatı ve biyografisi!

Selim Temurci kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selim Temurci'nin hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Selim Temurci geliyor. Peki, Selim Temurci kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selim Temurci'nin hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Gündemde yer alan isimlerden birisi de Selim Temurci oldu. Peki, Selim Temurci kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği nedir? Tüm bilgiler haberimizde...

SELİM TEMURCİ KİMDİR?

Selim Temurci (1970, Çayeli, Rize) Türk siyasetçi. Günümüzde, Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığını yapmaktadır.

Selim Temurci doğum tarihi : 1970

Selim Temurci kaç yaşında : 51 yaşında

Selim Temurci nereli : Rize

Selim Temurci mesleği ne : Siyasetçi

SELİM TEMURCİ EĞİTİMİ

1991 yılında Rize , Çayeli İmam hatip Lisesinden mezun oldu. 1995-1996 eğitim -öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Bankacılık bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

SELİM TEMURCİ BİYOGRAFİSİ

Rize'de doğan Temurci İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okudu. Ardından Marmara Üniversitesinde ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşun yöneticilik yapan Temurci, Köprü Grubu Derneği'nin başkanlığını da yapmıştır. 2006 yılında Adalet ve Kalkınma Partisine katılarak siyaset hayatına atılmış ve 3 sene boyunca Kâğıthane İlçe yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Ardından 2015'e kadar yerel yönetimden sorumlu il başkan yardımcılığı yapan Temurci, 2015-2018 yılları arasında AK Parti İstanbul il başkanlığı görevini üstlenmiştir. 8 Şubat 2018 tarihinde AK Parti genel merkezinden aranıp, istifa etmesi istenmiştir. Bu çağrıya uyan Temurci, ertesi gün düzenlediği basın toplantısında partiden istifa ettiğini açıklamıştır.

2019 yılından beri kurucular kurulunda yer aldığı Gelecek Partisinde siyaset yapmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babası olan Temurci, iyi seviyede İngilizce bilmektedir.

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Selim Temurci kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selim Temurci'nin hayatı ve biyografisi! - Haberler
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