Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel hayatı ve biyografisi! Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli?
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Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel hayatı ve biyografisi! Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Selen Görgüzel, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Selen Görgüzel hakkında merak edilenler. Selen Görgüzel hayatı ve biyografisi. Selen Görgüzel kimdir?

Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel hayatı ve biyografisi! Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli?
05.09.2020 16:51 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:56

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Selen Görgüzel merak konusu oldu. İşte Selen Görgüzel hakkında merak edilen Selen Görgüzel kimdir, Selen Görgüzel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Şubat 1979

Kaç yaşında: 41 yaşında

Nereli: İstanbul, Türkiye

Eğitim: 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi

Filmler: Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla

Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel hayatı ve biyografisi! Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli?
Selen Görgüzel

9 Şubat 1979'da İstanbul doğumlu olan Selen Görgüzel, çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı.

Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır.

Selen Görgüzel, 18 yaşındayken erken bir evlilik yapmış ve 2003 yılında ilk eşinden ayrılmıştır. Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ''Zirvedeki Sesler'' isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

OYNADIĞI DİZİLER

Tılsım Odası,

Pars Narkoterör,

Ağlamak Yok,

Mahallenin Muhtarları,

Avrupa Yakası,

Belalı Baldız,

Emanet,

Deli Dumrul,

Oğlum İçin,

Doktorlar,

Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

Türk Malı dizisinde rol alan Selen Görgüzel, bu dizide Şehnaz karakterini canlandırdı.

Eşi Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı

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