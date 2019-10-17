Selden zarar gören çiftçilere ödeme yapıldı

17.10.2019 15:08

Bolu'da 19 Haziran'da yaşanan aşırı yağış sonucunda oluşan selden zarar gören 427 çiftçiye 1 milyon 620 bin lira ödendi.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 19 Haziran'da aşırı yağış dolayısıyla yaşanan sel afetinde meydana gelen tarımsal zararlarla ilgili acil ihtiyaçların karşılanarak çiftçilerin desteklenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığınca gönderilen ödeneğin çiftçilerin hesabına aktarılmak üzere bankaya teslim edildiği bildirildi.

Aşırı yağış dolayısıyla il merkezi, Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan ve Kıbrıscık ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle çiftçilerin zararlarıyla ilgili oluşturulan Afet ve Acil Durum Komisyonunca yapılan hasar tespit raporu hakkında da bilgi verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez ilçede 13 köyde 92 kişi, Gerede ilçesinde 3 köyde 29 kişi, Kıbrıscık ilçesinde 1 köyde 2 kişi, Yeniçağa ilçesinde 5 köyde 7 kişi, Dörtdivan ilçesinde 24 köyde 290 kişi olmak üzere toplam 46 köyde 427 kişinin tarımsal zarara uğradığı tespit edilmişti. Zarar tespit çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından Valiliğimizce vatandaşlarımızın tarımsal mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ödenek talebinde bulunulmuş ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından çiftçilerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına destek verilmesi amacıyla 1 milyon 620 bin lira ödenek gönderilmişti."

Açıklamada, Afet ve Acil Durum Komisyonunca belirlenen oranlarda tespit edilen yardım tutarlarının tarımsal zarar gören 427 çiftçinin hesaplarına aktarılmak üzere Ziraat Bankası'na teslim edildiği ifade edildi.

Meydana gelen afette eşya zararları için ise Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 20 aileye 42 bin 500 lira Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca da 13 aileye 43 bin lira yardım yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA