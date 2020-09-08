Selçuk Üniversitesinde taciz iddiası
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Selçuk Üniversitesinde taciz iddiası

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) görevli iki akademisyenin, aralarında yaşandığı öne sürülen taciz ve şantaj iddialarından dolayı açığa alındığı bildirildi.

Selçuk Üniversitesinde taciz iddiası
08.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:27

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) görevli iki akademisyenin, aralarında yaşandığı öne sürülen taciz ve şantaj iddialarından dolayı açığa alındığı bildirildi.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Basın organları ile sosyal medyada çıkan, Selçuk Üniversitesinin ve toplumumuzun etiğiyle uyuşmayan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması gerekli görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Üniversitede görevli iki öğretim üyesi arasında yaşandığı iddia edilen olayın, savcılığa intikal ettiği, rektörlük tarafından da ivedi şekilde idari soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, bahsi geçen kişilerin görevden uzaklaştırıldığı, hukuki sürecin devam ettiği kaydedildi.

Selçuk Üniversitesinde görevli akademisyen Ö.G.H, çalıştığı fakültenin bölüm başkanı Prof. Dr. H.S.Ç'nin cinsel saldırı, tehdit, hakaret ve şantajlarına maruz kaldığını iddia ederek, şikayetçi olmuştu.

Kaynak: AA

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