Şehit kızı babasının mezar taşındaki fotoğrafı öptü
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Şehit kızı babasının mezar taşındaki fotoğrafı öptü

Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim'in eşi Özlem Sevim, yakınlarıyla birlikte kocasının Aydın'ın Nazilli ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

24.05.2020 23:27 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:31

Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim'in eşi Özlem Sevim, yakınlarıyla birlikte kocasının Aydın'ın Nazilli ilçesindeki mezarını ziyaret etti. Ziyaret esnasında şehidin 1 yaşındaki kızı Zeynep Candan, babasının mezar taşındaki fotoğrafını öptü.

Şehit kızı babasının mezar taşındaki fotoğrafı öptü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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