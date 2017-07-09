Şehit babası Celal Ateş, "Benim ciğerim yandı, başkasının yanmasın"



ŞANLIURFA - Bitlis'te hain saldırı sonucu şehit olan Jandarma Onbaşı İbrahim Halil Ateş'in babası Celal Ateş, "Benim ciğerim yandı, başkalarının yanmasın. Vatan sağolsun" dedi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 2 askerden biri olan Onbaşı İbrahim Halil Ateş'in Suruç ilçesindeki baba evinde yas hakim. Şehidin acılı babası Celal Ateş, "Benim ciğerim yandı, nice anne ve babaların ciğeri yandı. İnşallah bundan sonra son olur. Üçüncü çocuğumdu. Görev süresi sekizinci ayda hemen hemen iki yıl olacak. En son geçen Pazar görüştük. Bekardı. Evlenmesi için bir mücadele içine girecektik ama kısmet olmadı. İnşallah bundan sonra bu terör durur, anneler babalar inşallah ağlamaz. Acı çekmesinler, ciğerleri yanmasınlar. Vatan sağolsun" dedi.

Öte yandan, şehidin 10 yıl önce annesini kaybettiği ve 10 kardeşi olduğu öğrenildi.