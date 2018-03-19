Şehit Astsubayın Adı Memleketinde Yaşayacak

Van'ın Erciş ilçesinde 1999 şehit olan topçu astsubay Ferhat Vurucu'nun adı, memleketi Manisa'nın Demirci ilçesinde ortaokula verildi.

Kılavuzlar Mahallesindeki Kılavuzlar Ortaokulunda düzenlenen törende Demirci Müftüsü İdris Başkıran tarafından şehitler için dua edildi.

Törende konuşan Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol ise Vurucu'nun bu vatan için hayatını feda ettiğini belirterek, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti. Şehidin adının okulda yaşatılacağını kaydeden Akyol, her öğrencinin de onu tanıyacağını söyledi.

Şehit Ferhat Vurucu'nun annesi Fadime Vurucu ise "Allah devletimize zeval vermesin. Bu okula oğlumun ismini verenlerden Allah razı olsun, mutluyum." dedi.

Törene, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Okan Doğan da katıldı.