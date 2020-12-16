Şehit ailesinden CHP'li Tanrıkulu için imza kampanyası
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Şehit ailesinden CHP'li Tanrıkulu için imza kampanyası

16.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:50
Şehit ailesinden CHP'li Tanrıkulu için imza kampanyası

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kahramanmaraş'ta aranan kişi tarafından şehit edilen polis memuru Barış Göl'ün yakınları, olaydan sonra yaralı olarak yakalanan katilin hastanede ölümüne ilişkin mecliste konuşma yapan İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun CHP'de siyaset yapmaması...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kahramanmaraş'ta aranan kişi tarafından şehit edilen polis memuru Barış Göl'ün yakınları, olaydan sonra yaralı olarak yakalanan katilin hastanede ölümüne ilişkin mecliste konuşma yapan İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun CHP'de siyaset yapmaması için partisinin ilçe başkanlığında imza kampanyası başlattı. CHP İlçe Başkanı Mustafa Şen, "Bazen bu zamansız çıkışların ezikliğini hep beraber yaşıyoruz. Sizlerin sabrını sınamama gerek yok" diyerek şehit ailesinden özür diledi.

Şehit Barış Göl'ün amcası ve eski CHP Düziçi İlçe Başkanı Durdu Göl ve şehidin öteki ailesi ile öteki şehit aileleri, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, "Gözaltına alınan zanlı arabada işkence görüyor ve bu zanlı sağlam girdiği gözaltında yaşamını yitiriyor" şeklindeki sözlerine tepki göstermek için CHP Düziçi İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması yapıp, Tanrıkulu'nun CHP'de siyaset yapmaması için imza kampanyası başlatmak istedi.

CHP İlçe Başkanı Mustafa Şen ise şehit polis Barış Göl'ün ailesiyle görüşmek için binaya davet etti. Şehit ailesi ve beraberindekiler Başkan Şen'in daveti üzerine ilçe başkanlığında açıklama yaptı.

Şehidin amcası Durdu Göl, "Şehidimizin acısını yaşarken İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun mecliste gündem dışı söz alarak bizleri incittiğini söylemek istiyorum. Bizler de bu konuda Sezgin Tanrıkulu'nu kınıyor ve ilçemizde imza kampanyası başlatarak Sezgin Tanrıkulu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapamayacağına dair gerekli çalışmaları yapacağız. Bu bir başlangıç. Eğer bugün olmasa da bundan sonraki süreçte bu olayın takipçisi olacağız. Bizleri acıtan, bizleri üzen Sezgin Tanrıkulu'yla ilgili Düziçi'nde imza kampanyası başlatacağız. Bugünden itibaren imza kampanyası başlatıp genel merkeze göndereceğiz. Sezgin Tanrıkulu'nu ailem adına kınıyorum" dedi.

CHP Düziçi İlçe Başkanı Mustafa Şen, "Biz ölen hiçbir çocuğumuzun üzerinden siyaset yapmadık ve yapmayı düşünmüyoruz. Zamansız, yersiz ve tutarlılığı olmayan bir açıklamadan dolayı tırnaklarımızla yaptığımız dağı yerle yeksan etmek içerisindeyiz. Ben sizleri anlıyorum acımız büyük. Biz şehidimizi hastaneden beri takip ettik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında niyetinin böyle bir şey olmadığını bildirmek isterim. Zamansız, yersiz çıkışların ezikliğini her beraber yaşıyoruz. Bizim de bir eksiğimiz olursa ilçe teşkilatı olarak, il teşkilatı olarak ve tüm seçilmişler olarak ben hepinizden özür diliyorum. Sizlerin sabrını sınamama gerek yok" diye konuştu.

Açıklamaların ardından başlatılan kampanya kapsamında imza toplandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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