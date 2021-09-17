Şehir hastanesi hattında çalışmalar hızlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehir hastanesi hattında çalışmalar hızlandı

Habermetre - Haberler | Toplum
Şehir hastanesi hattında çalışmalar hızlandı

17 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİŞehir hastanesi hattında çalışmalar hızlandıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaray Emek - Şehir Hastanesi hattı inşaatı süresince Mudanya yolunda trafik yoğunluğu yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

17 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Şehir hastanesi hattında çalışmalar hızlandı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaray Emek - Şehir Hastanesi hattı inşaatı süresince Mudanya yolunda trafik yoğunluğu yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursalıların rahat yolculuk yapabilmeleri için tedbirleri önceden alan Büyükşehir Belediyesi, inşaat sırasında kullanılacak güzergah için şerit genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Bursa'nın daha yaşanılabilir ve daha konforlu hale gelmesi için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaray Emek - Şehir Hastanesi hattı inşaatı kapsamında çalışmalarını da ara vermeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, inşaat süresi boyunca vatandaşların trafikte sıkıntı yaşamamaları için yeni çözüm yolları geliştiriyor. Bu kapsamda Mudanya Karayolu üzerinde kullanılacak yeni güzergah için şerit genişletme çalışmalarını gece gündüz sürdüren ekipler, bu kapsamda Gürel Sokak ile 329. Sokak arasında bulunan yaya üstgeçidi söküm işlemini tamamladı. Üstgeçit söküm işleri sırasında trafik kademeli olarak servis yoluna alındı. Aynı çalışmalar kapsamında Mudanya Yolu üzerinde bulunan Sanayi Caddesi 4 (D0732) otobüs durağı, servis yolu üzerinde 329. Sokak öncesinde oluşturulan geçici durak noktasına taşındı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Ece Üner Müge Anlı
Spor Cristiano Hulusi Akar Nihat Özdemir Arda Turan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Adnan Menderes Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şehir hastanesi hattında çalışmalar hızlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 13:33:44. #1.12#