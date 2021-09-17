17 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Şehir hastanesi hattında çalışmalar hızlandı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaray Emek - Şehir Hastanesi hattı inşaatı süresince Mudanya yolunda trafik yoğunluğu yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursalıların rahat yolculuk yapabilmeleri için tedbirleri önceden alan Büyükşehir Belediyesi, inşaat sırasında kullanılacak güzergah için şerit genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Bursa'nın daha yaşanılabilir ve daha konforlu hale gelmesi için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaray Emek - Şehir Hastanesi hattı inşaatı kapsamında çalışmalarını da ara vermeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, inşaat süresi boyunca vatandaşların trafikte sıkıntı yaşamamaları için yeni çözüm yolları geliştiriyor. Bu kapsamda Mudanya Karayolu üzerinde kullanılacak yeni güzergah için şerit genişletme çalışmalarını gece gündüz sürdüren ekipler, bu kapsamda Gürel Sokak ile 329. Sokak arasında bulunan yaya üstgeçidi söküm işlemini tamamladı. Üstgeçit söküm işleri sırasında trafik kademeli olarak servis yoluna alındı. Aynı çalışmalar kapsamında Mudanya Yolu üzerinde bulunan Sanayi Caddesi 4 (D0732) otobüs durağı, servis yolu üzerinde 329. Sokak öncesinde oluşturulan geçici durak noktasına taşındı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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